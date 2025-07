Roma, Abraham saluta i giallorossi: «Grazie Roma di tutto! Rimarrà sempre una cosa speciale»

Roma, Abraham saluta i tifosi giallorossi sui social: «Grazie Roma di tutto! Rimarrà sempre una cosa speciale». Le parole

Tammy Abraham, attaccante inglese classe 1997, è pronto a intraprendere una nuova avventura calcistica. Dopo aver salutato calorosamente i suoi nuovi tifosi del Besiktas, il centravanti ha ufficialmente concluso la sua esperienza con la Roma, in attesa dell’annuncio definitivo da parte dei due club.

Dalla Roma al Besiktas: il trasferimento

Arrivato nella capitale nel 2021 dal Chelsea, Abraham è stato uno dei protagonisti della vittoria della UEFA Conference League sotto la guida di José Mourinho, tecnico portoghese noto per la sua esperienza internazionale e il carisma in panchina. Nella stagione 2023/24, il numero 9 ha giocato in prestito al Milan, con cui ha disputato un’annata altalenante.

Ora, Abraham si trasferisce al Besiktas con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro, accompagnato da un obbligo di riscatto fissato a 13 milioni. Dopo aver superato le visite mediche nella mattinata, è attesa la firma su un contratto quadriennale che gli garantirà circa 4 milioni di euro netti a stagione.

Il messaggio d’addio sui social

Attraverso le sue Instagram stories, il bomber britannico ha voluto salutare i tifosi romanisti, ricordando con affetto il trofeo europeo vinto nel 2022: «Grazie Roma di tutto, siamo stati i primi vincitori in assoluto della Conference League. Rimarrà sempre una cosa speciale», un messaggio breve ma carico di significato per i sostenitori giallorossi.

Un nuovo capitolo in Turchia

Il trasferimento di Abraham al club turco rappresenta una nuova sfida per il bomber ex Milan, che cercherà di rilanciarsi in un campionato competitivo e ambizioso come la Süper Lig. Il Besiktas punta forte sull’ex Chelsea, sperando che possa ripetere gli alti livelli di rendimento mostrati al suo primo anno romano, quando segnò 27 gol in tutte le competizioni.