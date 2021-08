Roma, Abraham carica: «Sono qui per vincere trofei e lottare per il vertice»

Tammy Abraham ha parlato ai canali ufficiali della Roma nel giorno del suo trasferimento ufficiale in giallorosso

Tammy Abraham ha parlato ai canali ufficiali della Roma nel giorno del suo trasferimento ufficiale in giallorosso.

NUMERO 9 – «Sono sempre pronto, nel calcio devi sempre esserlo, e anche al Chelsea era così. Avevo la maglia numero 9 che aveva una specie di maledizione. Sono riuscito a sfatarla. Ora sono qui, è incredibile indossare il numero 9 per questo club. Voglio iniziare e aiutare la squadra».

OBIETTIVI – «Sono qui per vincere dei trofei. Dobbiamo lottare per entrare nelle prime quattro. Voglio tornare in Champions con la Roma. I compagni e l’allenatore vogliono lottare per il vertice. Voglio segnare e vincere dei trofei».