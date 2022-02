Roma, Abraham contro l’Inter per la consacrazione: punta al Mondiale e segna più di Kane

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In Inter-Roma di Coppa Italia, Abraham proverà a segnare ancora per consacrarsi anche a San Siro

Questa sera allo stadio San Siro andrà in scena il primo quarto di finale di Coppa Italia. Ad affrontarsi l’Inter e la Roma. Una partita importante per entrambe le squadre, che vedrà i giallorossi scendere in campo con Abraham al centro dell’attacco intenzionato a consacrarsi anche nel tempio del Meazza.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il bomber giallorosso è l’attaccante inglese più prolifico dei maggiori cinque campionati europei. Ben 17 reti stagionali, anche più di Harry Kane. La sfida all’Inter può essere un’investitura per Abraham che punta con decisione anche al Mondiale con la sua Inghilterra.