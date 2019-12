Roma, attenta. Mourinho vuole Dzeko, ma la società giallorossa…

Roma, sirene della Premier League su Edin Dzeko. Mourinho l’ha messo nel mirino del suo Tottenham: i giallorossi…

José Mourinho vuole Edin Dzeko. L’attaccante della Roma è finito nel mirino dello Special One per il suo Tottenham già per il mercato di gennaio. Già due anni fa il bosniaco fu vicino al ritorno in Premier, ora però la situazione è mutata.

Il Corriere dello Sport scrive come la società giallorossa non abbia la minima intenzione di rinunciare al suo giocatore di punta. Chiusa prepotentemente, quindi, la porta in faccia all’allenatore portoghese.