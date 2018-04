Pallotta dopo l’incontro con la Raggi: «Roma, te la giochi contro tutti!»

Dopo il tuffo nella Fontana dei Leoni in Piazza del Popolo e le relative scuse, il presidente della Roma James Pallotta ha incontrato il sindaco Virginia Raggi: ecco le sue parole dopo il summit

Roma-Barcellona rimarrà nella storia e James Pallotta è orgoglioso del risultato raggiunto dalla sua squadra. Entusiasmo che ha spinto anche il chairman di fare un tuffo nella Fontana dei Leoni in Piazza del Popolo, che ha suscitato le ire del Codacons. Pochi minuti fa è terminato l’incontro tra il presidente giallorosso e il sindaco Virginia Raggi, ecco le sue parole: «Contro il Barcellona non avevamo niente da perdere ma per me questa era un’opportunità. Quello che abbiamo fatto ieri ha dimostrato di che pasta siamo fatti. La squadra ha giocato un grande calcio, non mi importa chi affronteremo in semifinale perché sono consapevole che possiamo giocare contro chiunque. Qualsiasi sarà il sorteggio noi speriamo solo di continuare il nostro viaggio».

Continua James Pallotta: «La squadra deve essere consapevole che, dopo la partita di ieri, deve essere più sicura. Quello che ha fatto mister Di Francesco tatticamente è stato brillante. Il Barcellona non si aspettava questi cambi. Dzeko è stato il migliore ma tante cose buone che ha fatto sono dipesi anche dalle giocare di Schick, che permette a Dzeko di poter andare uno contro uno e lui nell’uno contro uno può dominare tutti».

Dal nostro inviato Dario Moio.