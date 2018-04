Roma, eliminare il Barça ai quarti porta in finale…con il Real (i precedenti però sono negativi)

Eliminare al Barcellona ai quarti porta bene alle formazioni vincitrici ma fino alla finale. Ecco i precedenti per la Roma

Grandissime impresa della Roma che ha eliminato il Barcellona ai quarti di finale di Champions League. La formazione blaugrana negli ultimi anni ha assistito ai trionfi dei rivali di sempre, il Real Madrid, eccezion fatta per il 2014/2015, quando a trionfare è stato proprio il club di Messi. Il Barça, in 3 delle ultime 4 occasioni, è stato sempre eliminato ai quarti di finale di Champions: per due volte è stato sbattuto fuori da una formazione italiana (Juventus lo scorso anno, Roma quest’anno) mentre per una volta è stato eliminato da un’altra spagnola, l’Atletico Madrid.

Nei due precedenti le squadre che hanno eliminato il Barcellona hanno preso lo slancio decisivo e sono arrivate fino in finale. Curiosamente, in entrambe le occasioni, a disputare la finale di Champions c’era il Real Madrid. I precedenti però non sorridono alle formazioni che hanno eliminato il Barça ai quarti perché Atletico Madrid e Juventus, rispettivamente nel 2013/2014 e nel 2015/2016, sono sì arrivate in finale ma hanno perso in entrambe le occasioni contro il Real Madrid. La formazione di Zidane non ha ancora strappato il pass per le semifinali ma parte da un vantaggio di 3 reti contro la Juventus. I tifosi romanisti e gli juventini sono autorizzati a fare gli scongiuri del caso.