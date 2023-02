Roma, Boniek su Zaniolo: «Impazzisco quando sento questa cosa»

Zbigniew Boniek, ex attaccante giallorosso, ha commentato il caso Zaniolo in casa Roma: ecco le sue dichiarazioni

Anche Zbigniew Boniek interviene sul caso Zaniolo. Le parole dell’ex Roma nella sua intervista al Messaggero.

LE PAROLE – «Mi fa impazzire questa cosa, non la capisco. È obbligato a dare il massimo fino all’ultimo giorno: quando ero alla Juve avevo comunicato che non avrei rinnovato e sarei andato via, ma fino alla fine ho dato tutto. Zaniolo deve fare lo stesso, non esiste che non si renda disponibile o se ne tiri fuori».