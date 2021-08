Roma, Capello sicuro: «E’ lui il miglior talento del calcio italiano»

Lunga intervista di Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico ha parlato anche della Roma, una delle sue ex squadre

Fabio Capello ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando anche della Roma e incensando Zaniolo. Ecco cosa ha detto:

«Josè ha la personalità giusta per una piazza come Roma, ma i problemi non mancano. La partenza di Dzeko mi ha sorpreso, non era solo il centravanti: era anche una fonte di gioco. La Roma ha azzeccato il portiere con Rui Patricio, Abraham può essere una buona soluzione. Il colpo in più potrebbe essere Zaniolo. E’ il più grosso talento italiano».