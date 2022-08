Roma, Carles Perez va al Celta Vigo: l’annuncio degli spagnoli

Carles Perez pronto a fare ritorno in Patria al Celta Vigo. Arriva l’annuncio ufficiale sull’attaccante della Roma

Carles Perez sarà un nuovo giocatore del Celta Vigo. L’annuncio ufficiale sull’attaccante attualmente alla Roma.

IL COMUNICATO – «RC Celta e AS Roma hanno raggiunto un accordo di principio per il prestito dell’attaccante catalano Carles Pérez. La firma dell’accordo con il calciatore è in attesa del soddisfacente superamento della relativa visita medica».