In caso di trasferimento di Alessandro Florenzi all’Inter, la Roma ha pensato a Aleix Vidal del Barcellona come possibile sostituto

Alessandro Florenzi è da anni indicato come successore di Daniele Rossi per la fascia di capitano della Roma ma pare che l’ala della Nazionale azzurra potrebbe non rinnovare con i giallorossi. Il numero 24 del club capitolino potrebbe seguire la strada di Radja Ninggolan e vestire la maglia dell’Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, i nerazzurri avrebbero incontrato anche l’agente di Aleix Vidal del Barcellona ma stando alle informazioni di Gazzamercato il procuratore sarebbe giunto a Milano per parlare con il ds della Roma Monchi. Quest’ultimo considera il giocatore blaugrana il sostituto perfetto di Florenzi, che sarebbe allettato dall’ingaggio offerto dall’Inter che è decisamente superiore a quello previsto nel rinnovo di contratto proposto dalla squadra capitolino. Pur di non perderlo a parametro zero, il club di proprietà di James Pallotta sarebbe disponibile a cedere il giocatore ai nerazzurri.

Nel 2015 il Barcellona ha pagato 17 milioni di euro al Siviglia per Vidal ma il centrocampista non ha mai trovato molto spazio in Catalogna e il suo valore di mercato si è decisamente abbassato negli anni. Il giocatore in passato è stato accostato a Napoli, Milan e Juventus.