Inter, nuovi incontri per Vrsaljko e Florenzi: ecco come stanno le cose

L’Inter ha chiesto all’Atletico Madrid il terzino destro Sime Vrsaljko. Ieri incontro con Lucci: chiacchierata anche per Florenzi

Movimenti sulla fascia destra in casa Inter. Sime Vrsaljko è uno degli obiettivi per il dopo Joao Cancelo. Il terzino destro portoghese non è stato riscattato e si è accasato alla Juventus, i nerazzurri cercano un nuovo laterale di fascia destra. Ieri, l’Inter ha incontrato a pranzo il ds dei Colchoneros Berta a cui ha ufficialmente chiesto il difensore ex Sassuolo e Genoa. L’intenzione dell’Inter è quella di acquistare il laterale croato, attualmente impegnato con la sua Nazionale al Mondiale in Russia, in prestito con diritto di riscatto.

Risposta negativa: l’Atletico non sembra avere alcuna ntenzione di cedere il giocatore a queste condizioni. Nei prossimi giorni previsti nuovi contatti. Vrsaljko non è l’unico laterale destro nel mirino dell’Inter. I nerazzurri pensano anche ad Alessandro Florenzi. Ieri è andato in scena un incontro con Alessandro Lucci, procuratore di Vecino. Ufficialmente le parti hanno parlato del rinnovo del centrocampista uruguaiano ma secondo gli ultimi rumors le parti avrebbero parlato anche di Florenzi e di Suso. L’Inter ha messo sul piatto 4 milioni di euro a stagione al romanista, contro i 3 offerti dalla società capitolina. Il club nerazzurro sarebbe disposto a mettere sul piatto 15 milioni per il cartellino, la Roma vorrebbe incassarne 25. Il jolly romano e romanista ha un solo anno di contratto. Sempre nel mirino Aleix Vidal e Davide Zappacosta.