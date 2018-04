Roma da applausi anche sui social: «E tra 9 mesi…» – FOTO

Colpo di genio della Roma sui social network: «Tra nove mesi venderemo molte tutine…». Il perché? Ricordate l’Islanda e il suo boom di nascite?

L’impresa della Roma contro il Barcellona, rimontare il 4-1 dell’andata ed eliminare Messi & co. con un 3-0 senza recriminazioni, ha fatto passare ai tifosi giallorossi una delle notti indimenticabili della propria vita. E l’account ufficiale della ‘Magica‘ attraverso i propri social network ci scherza su. In che modo?

Con una mossa da applausi per quel che concerne il social media management della società giallorossa, che ormai da mesi si dimostra all’avanguardia con quel pizzico di ironia che non deve mai mancare per far breccia sul popolo del web. Succede infatti che questa mattina, postando le foto dei kit in vendita riguardanti i baby-tifosi giallorossi, il profilo ufficiale della società giallorossa su Twitter nella sua versione in lingua inglese scriva: «Probabilmente ne venderemo molte di queste tutine tra 9 mesi…». Chi vuol intendere, intenda, ricevendo l’applauso degli internauti sul noto social network. Un vero e proprio colpo di genio da parte di chi cura la comunicazione dei giallorossi sui social, ricollegandosi a quel boom di nascite che ci fu in Islanda appena nove mesi dopo l’exploit della Nazionale all’Europeo 2016.