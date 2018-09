Roma, parla De Rossi: «Possiamo tornare quelli dell’anno scorso»

Il capitano della Roma Daniele De Rossi: «Sfide semplici ci hanno portato grande delusioni, magari domani è la partita giusta per ripartire»

«La miglior partita per ripartire? No, ma visto che sfide più semplici ci hanno portato grandi delusioni domenicali, perché no?». Queste le parole di Daniele De Rossi nel prepartita dell’attesissima sfida tra Real Madrid e Roma. Giallorossi che arrivano da ben tre partite senza vincere, dopo i pareggi con Atalanta e Chievo e la sconfitta contro il Milan. Ma il capitano romanista è consapevole delle difficoltà fin qui incontrate, come tutta la squadra: «Siamo i primi a chiedere di più a noi stessi, ma non è facile paragonare questa squadra con quella della passata stagione. Io resto fiducioso». Resta in ogni caso la convinzione per una partita in cui la Roma non avrà nulla da perdere: «Magari esce fuori un risultato positivo, una grande prestazione che potrebbe ridarci slancio e fiducia, facendoci ricordare quanto siamo stati forti pochi mesi fa e che possiamo tornare a esserlo».