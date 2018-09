Roma, dalla preparazione al malumore: i 5 dilemmi di Di Francesco

Problemi per la Roma di Di Francesco che non passerà una sosta serena. Ecco le 5 spine che sgonfiano i giallorossi

La sconfitta di San Siro può lasciare strascichi pesanti in casa Roma. Eusebio Di Francesco è finito sotto accusa e non passerà una sosta serena. La sosta però potrà servire al tecnico per ricaricare le batterie e per trovare la giusta quadra alla sua formazione. Sono almeno 5 i grandi problemi della Roma di questo inizio stagione. Il primo riguarda la preparazione che è cambiata rispetto alla passata stagione: Vizoco e Fanchini, con la benedizione del tecnico, hanno deciso di cambiarla per evitare il calo avuto lo scorso gennaio ma ora la squadra appare in crisi, fattore che si ripercuote sull’aspetto psicologico. Il tecnico, per ovviare alle difficoltà, ha abbandonato il suo marchio di fabbrica, il 4-3-3, per passare al 4-2-3-1 e al 3-4-1-2 ma senza ottenere grossi risultati. Schick e Dzeko fanno fatica a giocare insieme, Pastore non è ancora riuscito a trovare la giusta collocazione, Cristante deve inserirsi, N’Zonzi e De Rossi devono imparare a coesistere e gli esterni d’attacco stanno faticando più del dovuto.

In difesa, tra gli imputati, c’è anche il portiere Olsen: 5 gol incassati nelle prime 3 giornate, alcune buone parate ma uno stile rivedibile e soprattutto pare non dare sicurezze a un reparto in difficoltà, con elementi come Fazio e Manolas non ancora al 100%. Da non sottovalutare l’aspetto degli scontenti con alcuni giocatori che sin qui (siamo ancora all’inizio, è ovvio) hanno giocato meno rispetto alle aspettative. Fattore Dzeko. Il centravanti sbuffa, non è contento e avrebbe avuto delle discussioni con i compagni e con il tecnico. Nulla di particolarmente grave, scrive La Gazzetta dello Sport, ma anche questo è sintomo di un nervosismo che non può fare bene alla Roma e all’ambiente. Ovvio poi, quando le cose non funzionano, tirare in ballo il mercato e il ds Monchi, criticato da alcuni tifosi, insieme alla proprietà ma c’è ancora tempo per i bilanci definitivi. Ora occorre svoltare e soprattutto lavorare.