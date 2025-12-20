Roma, Dybala ritrova la Juventus: l’argentino contro i bianconeri deve ormai sfatare un tabù. I dettagli

Roma, Dybala non si è ancora sbloccato contro la Juventus da ex e quindi proverà a trovare la rete questa sera. Le ultime sull’argentino

Questa sera alle 20.45 lo Stadium di Torino sarà il palcoscenico di una sfida che profuma di grande calcio: Juventus–Roma, un big match dal sapore quasi natalizio che promette emozioni e spunti importanti per la classifica. La Roma arriva all’appuntamento con l’obiettivo di confermare il proprio percorso positivo e di restare agganciata alle zone più limpide e nobili della graduatoria, cercando punti pesanti contro una rivale storica.

Per la Roma non è solo una partita di cartello, ma anche un test di maturità. I giallorossi vogliono dimostrare di poter competere ad armi pari con le grandi del campionato, soprattutto lontano dall’Olimpico. Il confronto con la Juventus rappresenta uno snodo fondamentale per capire ambizioni e reale continuità del progetto tecnico. Gasperini – che conosce bene l’ambiente bianconero – spera inoltre che il cosiddetto “fattore ex” possa fare la differenza in una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Tra i protagonisti più attesi della serata spicca senza dubbio Paulo Dybala. L’argentino, oggi uno dei leader tecnici della Roma, torna ancora una volta allo Stadium da avversario, dopo l’addio carico di emozioni alla Juventus. Come ricordato dal Corriere dello Sport, Dybala è ancora alla ricerca del suo primo gol da ex contro i bianconeri, un dettaglio che aggiunge ulteriore fascino alla sfida. Finora, infatti, il fantasista non è mai riuscito a trovare la rete nelle precedenti sfide contro la sua vecchia squadra.

Accanto a lui c’è anche Mati Soulé, un altro ex juventino che potrebbe avere motivazioni speciali. Tuttavia, l’attenzione dei tifosi della Roma è concentrata soprattutto su Dybala, simbolo di qualità ed esperienza internazionale. In conferenza stampa Gasperini è rimasto piuttosto vago sulle condizioni dell’argentino e sulla possibilità di vederlo titolare, ma è molto probabile che Paulo riesca comunque a scendere in campo, anche a gara in corso.

La Roma sa che servirà una prestazione di carattere, fatta di intensità, organizzazione e cinismo sotto porta. Affrontare la Juventus a Torino non è mai semplice, ma i giallorossi vogliono provare a rovinare la festa e a regalarsi una notte speciale prima delle festività. Con o senza il gol dell’ex, la Roma è pronta a giocarsi le sue carte in uno dei match più attesi della stagione.