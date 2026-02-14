Roma, che tegola! Dybala salta il big match col Napoli: un altro big a rischio forfait. Piove sul bagnato in casa giallorossa

Cresce l’ansia a Trigoria alla vigilia del big match di domani sera contro il Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, l’avvicinamento alla sfida del Maradona è complicato da due pesanti incognite che agitano i sonni di Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Roma rischia infatti di perdere due stelle del suo attacco: Paulo Dybala e Matias Soulé.

La situazione della Joya preoccupa non poco l’ambiente giallorosso: il fuoriclasse argentino combatte ancora con un’infiammazione al ginocchio sinistro che non gli dà tregua e che potrebbe costringerlo al forfait in una gara decisiva. Discorso simile per l’ex Juventus: il talentuoso fantasista mancino è alle prese con i fastidi della pubalgia. Lo staff medico dei Capitolini proverà fino all’ultimo a recuperarli, ma le sensazioni attuali non sono positive. C’è ora massima attesa per la diramazione della lista dei convocati, unico verdetto definitivo per capire se i due sudamericani saranno della partita.

