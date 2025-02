Roma, giallorossi agli ottavi di Europa League: nella prossima sfida Ranieri dovrà fare a meno di un giocatore

Il centrocampista giallorosso Leandro Paredes è stato ammonito contro il Porto e sarà costretto a saltare l’andata degli ottavi di Europa League per squalifica

La Roma di Claudio Ranieri riesce ad accedere agli ottavi di Europa League grazie al 3-2 rifilato al Porto questa sera. Tuttavia il tecnico gialloros sarà costretto a rinunciare ad una pedina fondamentale del centrocampo giallorosso nell’andata degli ottavi.

Infatti, Ranieri non avrà a disposizione Leandro Paredes per la prossima sfida perché l’argentino era diffidato ed è stato ammonito dopo aver contribuito all’espulsione di Eustachio nel secondo tempo. Il centrocampista argentino salterà dunque il primo match contro l’Athletic Club o la Lazio, in attesa di capire chi sarà il prossimo avversario dei giallorossi nel prossimo turno di Europa League.