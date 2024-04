Roma, pressing e Smalling: la strategia di De Rossi per il Milan

Milan Roma, la strategia di Daniele De Rossi per affrontare il Milan domani sera nel quarto d’andata di Europa League

Domani sera sfida italiana in Europa League tra Milan e Roma. In palio la semifinale e anche delle conferme per entrambe gli allenatori: se da una parte Pioli si gioca la permanenza nel cammino europeo, De Rossi sa che una vittoria sarebbe il sigillo sul rinnovo.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il tecnico giallorosso, alla sua prima contro i rossoneri da allenatore, prepara la sfida su due chiavi tattiche: la prima è il pressing alto e a tutto campo, con il quale ha neutralizzato il Brighton di De Zerbi il turno successivo, dall’altra l’apporto della rosa. Il tecnico infatti ha utilizzato per ora 27 giocatori, ma riuscendo a renderli tutti importanti nel suo progetto: domani è possibile che tocchi a Smalling scendere in campo, in marcatura su Giroud per annullare il centravanti rossonero.