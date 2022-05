Roma, caccia al biglietto per Tirana: aerei e traghetti presi d’assalto

La Roma è in finale di Conference League ed è partito l’entusiasmo dei tifosi: in 14 mila hanno fatto richiesta per i biglietti e intanto aerei e traghetti presi d’assalto

La Roma è in finale di Conference League e in due giorni l’entusiasmo dei tifosi ha toccato le stelle. 7000 mila i tagliandi a disposizione per i giallorossi, ma le richieste sono ben più alte. Sono 14 mila gli aventi diritto ad aver fatto richiesta.

Intanto sono partiti gli assalti ai biglietti per aerei e traghetti per raggiungere Tirana. Lo scrive il Messaggero, con l’entusiasmo che non cenna a placarsi.