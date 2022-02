Roma, fissato il prezzo per la cessione di Zaniolo: la cifra

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Diverse squadre interessate a Zaniolo per la prossima estate: ecco la valutazione della Roma per il suo fantasista

La Juventus continua a tenere d’occhio con attenzione al situazione di Nicolò Zaniolo, che potrebbe essere uno dei sacrificati della Roma sul mercato, soprattutto se non arrivasse il rinnovo di contratto.

Il club giallorosso però – scrive La Gazzetta dello Sport – non è disposto a fare sconti per il suo gioiello, valutandolo almeno 40 milioni di euro. Il giocatore piace anche a Paratici per il Tottenham allenato da Conte.