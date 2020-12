Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca sembra intenzionato a schierare Pau Lopez questo pomeriggio contro il Bologna

Lo spagnolo sino ad ora era stato titolare in Europa League ma il suo rilancio in Serie A è ben visto dalla dirigenza, che per lui ha speso 30 milioni di euro e non vuole vedere il giocatore svalutato.