Roma, Fonseca: «Dobbiamo lavorare sulla testa dei giocatori»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Atalanta: ecco le parole dell’allenatore giallorosso

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

FONSECA – «In questo momento è importante lavorare sulla testa dei giocatori, non è facile giocare qui e l’Atalanta è una squadra molto forte che crea molte occasioni. Oggi abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista strategico e difensivo, è vero che quando abbiamo preso il primo gol la squadra è stata in un momento difficile ma non posso dire niente di negativo con la squadra».