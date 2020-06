Paulo Fonseca ha tracciato il cammino della Roma nel corso della stagione: le parole dell’allenatore giallorosso – VIDEO

La Roma riparte dalla doppietta di Edin Dzeko e dalla vittoria contro la Sampdoria, in vista di un finale di stagione rovente tra Serie A ed Europa League.

Lo sa bene il tecnico giallorosso Paulo Fonseca, che in conferenza stampa ha ammesso di non volere distrazioni: «Ora vinciamo in campionato. Poi testa al Siviglia».