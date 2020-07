Roma, la futura cessione dipende dallo stadio: le ultime

Periodo importante per la Roma sia dal punto di vista dello stadio sia da quello della cessione societaria. Le ultime

La futura cessione della Roma potrebbe dipendere anche dallo Stadio. Se infatti entro settembre dovesse arrivare il via libera al progetto, la società acquisterebbe valore e potrebbe essere ceduta più facilmente, come spiega La Gazzetta dello Sport. Il candidato principale resta anche Friedkin, ma Pallotta non chiederà meno di 600 milioni.

Intanto lunedì si terrà la riunione della maggioranza in Comune del Movimento 5 Stelle, nella quale potrebbe arrivare il via libera per lo stadio.