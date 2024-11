Gasparri contro la dirigenza della Roma: «Spero che questi americani se ne vadano: incapaci e senza amore per la città»

Le parole di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e tifoso della Roma, contro la proprietà Friedkin: «Spero vendano e se ne vadano»

Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato e tifoso della Roma, si è scagliato contro la dirigenza giallorossa dopo l’esonero di Juric, ultimo tassello di un periodo complicato. Di seguito le sue parole a Rai Gr Parlamento.

«Voglio vedere se verrà realizzato prima il Ponte sullo Stretto di Messina o lo Stadio della Roma. Ne abbiamo viste di tutte i colori. Juric non doveva essere neanche accostato alla Roma per il suo valore modesto. Sono preoccupato da questi incapaci che sono alla guida della Roma, che hanno speso male una barca di soldi. Hummels doveva essere un fenomeno planetario e non ha mai giocato. De Rossi è stato usato come specchietto per le allodole e cacciato come capro espiatorio. Spero che questi americani vendano e se ne vadano, hanno dimostrato incapacità e disamore per la città»