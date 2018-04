Roma: Florenzi l’anti Genoa… ed è in arrivo il rinnovo

Tra rinnovo e Roma-Genoa, serata speciale per Alessandro Florenzi: il numero 24 sarà il capitano della formazione di Eusebio Di Francesco complice l’assenza di De Rossi. Ed è uno specialista all’Olimpico contro il Grifone…

Considerato l’erede naturale di Daniele De Rossi, per appartenenza e militanza in giallorosso, Alessandro Florenzi è pronto a capitanare la sua Roma nella gara di stasera contro il Genoa, gara valida per la 33^ giornata della Serie A 2017/2018. E in casa capitolina è ormai considerato uno specialista contro il Grifone: tre gare contro il Genoa all’Olimpico e tre gol, due dei quali rimasti impressi per la bellezza. Uno in rovesciata, considerato il più bello del campionato 2013/2014, l’altro dopo una corsa dall’area all’altra. Ma non solo…

In scadenza di contratto il 30 giugno 2019, Florenzi verrà blindato dalla dirigenza giallorossa. L’entourage dell’esterno destro è in continuo contatto col direttore sportivo Monchi: come sottolinea il Corriere dello Sport, si discuterà sul prolungamento fino al 2022 o 2023. Previsto un adeguamento economico: da 1,7 milione a stagione a base fissa fino a quasi 4 con i bonus. Un premio per le ottime prestazioni, ma non solo: la Juventus sta monitorando con grande interesse la sotuaizone del numero 24, ma la Roma non ha intenzione di vivere un Pjanic-bis…