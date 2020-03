Roma in campo per la rifinitura: il lavoro svolto dai giallorossi

Roma ancora nel dubbio ma in campo per la rifinitura: ecco il lavoro svolto dai capitolini agli ordini di Paulo Fonseca

Un clima surreale, quello di Trigoria. I giocatori della Roma sono scesi in campo per l’allenamento di rifinitura all’interno di un centro sportivo ovviamente desolato e ancora nel dubbio di poter giocare la partita col Siviglia.

Agli ordini di Paulo Fonseca, i capitolini hanno iniziato la seduta per circa 40 minuti in sala video, per studiare pregi e difetti della squadra di Lopetegui. Successivamente lavoro atletico sul campo.