 Roma Inter, Massara nel pre gara: «Ferguson e Dovbyk è strano averli in panchina? No, Abbiamo due attaccanti forti»
Roma Inter, Massara nel pre gara: «Ferguson e Dovbyk è strano averli in panchina? No, Abbiamo due attaccanti forti»

Roma Inter, il ds giallorosso Massara nel pre gara: «Ferguson e Dovbyk è strano averli in panchina? No, Abbiamo due attaccanti forti»

All’Olimpico va in scena la sfida di cartello della settima giornata di Serie A: la Roma ospita l’Inter in un match che promette spettacolo ed emozioni.

Nel prepartita, ai microfoni di Sky Sport, il ds della Roma Massara ha analizzato l’avversaria, sottolineando la forza e la qualità della squadra nerazzurra prima del fischio d’inizio. Le sue parole

PAROLE «L’ha preparata il mister, come al solito l’ha preparata al meglio. L’Inter gioca ad altissimi livelli da anni, sappiamo che farà una prestazione perfetta per metterci in difficoltà. Ferguson e Dovbyk è strano averli in panchina? No, Abbiamo due attaccanti forti e invidiati da tante squadre come Dybala e Soulé , ci sono tante soluzioni».

MERCATO GENNAIO – «Per quanto riguarda i margini del fair play sono molto ristretti, come lo erano d’estate lo saranno anche a gennaio: la proprietà è sempre pronta e disponibile per fare investimenti dove serve, ma mi sembra molto presto. Gennaio è lontano e ci sono tante partite. Dobbiamo crescere ancora, stiamo lavorando molto per questo con un grande allenatore».

