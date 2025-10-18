Roma Inter, Massara nel pre gara: «Ferguson e Dovbyk è strano averli in panchina? No, Abbiamo due attaccanti forti»

Roma Inter, il ds giallorosso Massara nel pre gara: «Ferguson e Dovbyk è strano averli in panchina? No, Abbiamo due attaccanti forti»

All’Olimpico va in scena la sfida di cartello della settima giornata di Serie A: la Roma ospita l’Inter in un match che promette spettacolo ed emozioni.

Nel prepartita, ai microfoni di Sky Sport, il ds della Roma Massara ha analizzato l’avversaria, sottolineando la forza e la qualità della squadra nerazzurra prima del fischio d’inizio. Le sue parole

PAROLE – «L’ha preparata il mister, come al solito l’ha preparata al meglio. L’Inter gioca ad altissimi livelli da anni, sappiamo che farà una prestazione perfetta per metterci in difficoltà. Ferguson e Dovbyk è strano averli in panchina? No, Abbiamo due attaccanti forti e invidiati da tante squadre come Dybala e Soulé , ci sono tante soluzioni».

MERCATO GENNAIO – «Per quanto riguarda i margini del fair play sono molto ristretti, come lo erano d’estate lo saranno anche a gennaio: la proprietà è sempre pronta e disponibile per fare investimenti dove serve, ma mi sembra molto presto. Gennaio è lontano e ci sono tante partite. Dobbiamo crescere ancora, stiamo lavorando molto per questo con un grande allenatore».

LEGGI ANCHE – Roma Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino della sfida

