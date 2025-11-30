 Roma, parla Massara: «Il lavoro di Gasperini è grandioso e anche se siamo all’inizio si vede la sua impronta. Su Allegri...»
6 minuti ago

Roma, le dichiarazioni di Massara nel pre gara: «Il lavoro di Gasperini è grandioso, si vede la sua impronta. Su Allegri…»

Le parole di Frederic Massara hanno fatto da cornice al pre partita di Roma-Napoli, valido per la 13ª giornata di Serie A. La sfida arriva in un momento cruciale per i giallorossi di Gian Piero Gasperini, reduci da quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa League che hanno rilanciato entusiasmo e ambizioni. Le parole del dirigente giallorosso a DAZN:

SU ALLEGRI «C’è un’amicizia di lunga data. Non c’è nessuna sfida a distanza, il campionato è appena iniziato e c’è molto equilibrio. Questa partita è un’occasione per vedere a che punto siamo del nostro cammino»

MOMENTO ROMA «Il lavoro di Gasperini è grandioso e anche se siamo all’inizio si vede la sua impronta. Va dato merito anche a un gruppo che dall’anno scorso continua a far bene»

MERCATO «Se ci saranno delle opportunità per migliorare questa squadra già forte, saremo attenti. C’è Pellegrini che sta facendo benissimo in quel ruolo, sta dando una grande mano alla squadra con gol e un contributo efficace»

