Roma, parla Massara: «Il lavoro di Gasperini è grandioso e anche se siamo all’inizio si vede la sua impronta. Su Allegri...»

Roma, le dichiarazioni di Massara nel pre gara: «Il lavoro di Gasperini è grandioso, si vede la sua impronta. Su Allegri…»

Le parole di Frederic Massara hanno fatto da cornice al pre partita di Roma-Napoli, valido per la 13ª giornata di Serie A. La sfida arriva in un momento cruciale per i giallorossi di Gian Piero Gasperini, reduci da quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa League che hanno rilanciato entusiasmo e ambizioni. Le parole del dirigente giallorosso a DAZN:

SU ALLEGRI – «C’è un’amicizia di lunga data. Non c’è nessuna sfida a distanza, il campionato è appena iniziato e c’è molto equilibrio. Questa partita è un’occasione per vedere a che punto siamo del nostro cammino»

MOMENTO ROMA – «Il lavoro di Gasperini è grandioso e anche se siamo all’inizio si vede la sua impronta. Va dato merito anche a un gruppo che dall’anno scorso continua a far bene»

MERCATO – «Se ci saranno delle opportunità per migliorare questa squadra già forte, saremo attenti. C’è Pellegrini che sta facendo benissimo in quel ruolo, sta dando una grande mano alla squadra con gol e un contributo efficace»

