L’agente di Davide Santon, difensore della Roma, si è presentato al ritiro giallorosso a Trigoria per discutere del futuro del proprio assistito. Lo riporta Sky Sport.

L’esterno è infatti in uscita dal club giallorosso dopo che non rientra più nei piani di mister Fonseca. Per Davide Santon si prevede quindi un futuro lontano da Roma per la prossima stagione di Serie A.