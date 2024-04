Roma, chiesto alla Lega un duplice spostamento: la situazione

La Roma, dopo il passaggio del turno in Europa League, ha scritto alla Lega per spostare un paio di partite di Serie A

Come scritto da Il Messaggero, «il club ha inviato una letta alla Lega di Serie A indirizzata al presidente Lorenzo Casini e l’amministratore delegato Luigi De Siervo, nella quale chiede con spirito cooperativo di che il recupero del match sospeso per il malore di Ndicka avvenga nel mese di maggio 2024 e non il 25 aprile o a fine campionato. Una richiesta che prende forza soprattutto alla luce del passaggio del turno di Europa League».

Il quotidiano poi aggiunge: «La Roma chiede di giocare Napoli-Roma non oltre sabato 27 aprile, ipotesi che potrebbe essere ben accolta dalle tv che avrebbero l’opportunità di trasmettere la possibile vittoria scudetto dell’Inter alle 15, il big match Juventus-Milan alle 18 e, appunto, il derby del Sud alle 20.45». Questo visto che il Bayer gioca il 27 in campionato, mentre da programma la gara dei giallorossi sarebbe il 28 con il 2 maggio la sfida europea.