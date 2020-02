Roma, lo sfogo di Petrachi non è piaciuto al club

La Roma non ha condiviso lo sfogo di Gianluca Petrachi durante la conferenza stampa di presentazione dei tre acquisti invernali

Lo sfogo che è andato in scena ieri pomeriggio da parte di Gianluca Petrachi durante la conferenza stampa di presentazione di Villar, Perez e Ibanez non è piaciuto alla Roma.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la sua posizione non è la stessa del club che rispetta le idee di Petrachi, ma non appoggia. Il direttore sportivo si è sfogato in un lungo monologo dopo i continui attacchi da parte dei media.