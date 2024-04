Roma Lukaku, quale futuro? Ecco la volontà del belga

Roma, Romelu Lukaku ha deciso del suo futuro e ha comunicato la sua decisione ai dirigenti giallorossi: le ultime notizie

Il futuro di Romelu Lukaku resta ancora tutto da scrivere. Trasferitosi in estate in prestito alla Roma dopo la rottura con l’Inter, il cartellino dell’attaccante è ancora di proprietà del Chelsea.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il belga è alla ricerca di stabilità ed avrebbe fatto sapere alla Roma di essere disposto a restare l’anno prossimo, tagliandosi l’ingaggio per rientrare nei parametri del club. I giallorossi spingeranno per ottenere un altro prestito dai Blues, magari con obbligo di riscatto in caso di Champions League. I londinesi però non sarebbero d’accordo, e vogliono una cessione a titolo definitivo per una cifra non inferiore ai 43 milioni di euro (che eviterebbe loro di registrare una minusvalenza).