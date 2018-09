Roma, Manolas accende il derby: «Noi più forti della Lazio»

L’intervista per l’AS Roma Match Program di Kostas Manolas in vista del derby contro la Lazio

Ci siamo il derby tra Roma e Lazio si avvicina e gli animi nella Capitale si scaldano per una delle partite più attese della stagione. La stracittadina, valida per la 7^ giornata di campionato, è in programma domani alle 15 allo stadio Olimpico e le due compagini stanno terminando gli ultimi preparativi prima del match. Oggi alla vigilia, oltre alle rituali conferenze stampa ha parlato anche il difensore giallorosso Kostas Manolas che ha rilasciato una lunga intervista durante l’AS Roma Match Program in vista della sfida.

Il difensore greco, che potrebbe saltare la gara per un piccolo problema fisico, ha inizialmente parlato della vittoria nell’altro derby contro il Frosinone: «È stato fondamentale tornare alla vittoria perché eravamo in un momento delicato. È stato importante vincere e vincere bene. Abbiamo fatto bene e sono convinto che possiamo continuare su questa strada. Abbiamo avuto la determinazione giusta realizzando 4 reti che potevano essere anche di più. Il ritiro ci ha fatto bene, anche se spero di non farne più dato che non sono favorevole a questo tipo di scelte».

Sull’avvio di stagione sottotono Manolas ha spiegato: «Non abbiamo iniziato al meglio il campionato, ma nelle contro Atalanta o Milan, una reazione da parte nostra si è vista. Con il Chievo vincevamo 2-0 nella prima frazione, poi un calo mentale ha permesso agli avversari di pareggiare A Bologna, invece, non è andata bene, però da notare che abbiamo effettuato 26 tiri contro i loro 6. È un momento in cui non gira neanche bene, possiamo e dobbiamo fare meglio perché siamo la Roma».

Il difensore ha concluso l’intervista parlando del derby contro la Lazio di domani: «Tutte le gare sono importanti. Nel derby devi entrare con cattiveria e in campo devi dare tutto perché sappiamo quanto sia fondamentale per i tifosi. Chiunque scenderà in campo sono convinto che darà il massimo per far vincere la Roma. La Lazio è una squadra compatta, stanno dietro e sono pronti a ripartire, ma sappiamo come giocano e sono convinto che siamo in grado di affrontarli. Noi siamo più forti della Lazio».