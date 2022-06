Roma Mertens, giallorossi in pressing sul belga: Tiago Pinto cala il jolly

La Roma cala il jolly e starebbe pensando di soffiare Mertens al Napoli a parametro zero: l’offerta dei giallorossi

La Roma fa sul serio per Dires Mertens del Napoli. In scadenza a giugno, non ha ancora rinnovato con gli azzurri.

Discorso sempre più in frenata ecco perché Tiago Pinto avrebbe accelerato per l’attaccante belga. Pronto un contratto da 3.5 milioni per un anno con opzione per il secondo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.