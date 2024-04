Roma Milan: El Shaarawy, Lukaku e Llorente, giudizi molto diversi

Roma Milan, voti e giudizi dopo l’Europa League dei quotidiani: Lukaku, Llorente, El Shaarawy pagelle molto diverse

Prendendo come campioni i due quotidiani di Milano, emergono tre giocatori di De Rossi che presentano un voto di differenza tra loro. Pur in un quadro, va detto, assolutamente positivo per non dire trionfale. Ecco chi sono.

EL SHAARAWY – “Solo” 6,5 da La Gazzetta dello Sport: «Versione meno spettacolare dell’andata, quando mise in ginocchio la sinistra del Milan. Qui limita le discese, facendo quasi il terzino aggiunto quando Celik è espulso. Ripresa più offensiva». Per il Corriere della Sera la sua prestazione vale 7,5: «Arma tattica otto giorni fa, quando ha mandato in tilt i piani del Diavolo con la sua posizione da esterno a tutta fascia, concede il bis. Applausi».

LUKAKU – Stessa differenza di posizioni e voti. Per la Rosea «Un’azione soltanto, ma di quelle travolgenti, da vecchio Lukaku, con Gabbia che gli rimbalza addosso. Dagli sviluppi, Dybala s’inventa il 2-0. Poi si fa male e deve uscire, ma è decisivo». Il Corriere lo esalta: «L’Inter ormai è un amore lontano, ma quando vede il Milan torna quello dei duelli furiosi con Ibrahimovic. Innesca il raddoppio, poi esce per infortunio. Mezz’ora sola. Ma devastante».

LLORENTE – 7 per il Corriere della Sera: «Gli tocca Leao, che è sempre un osso duro, anche quando non è in serata. Geometrico nelle diagonali». Solo 6 per Gazzetta, decisamente più avara nella positività: «Dentro per Dybala e per equilibrare una Roma ridotta in dieci. Si sistema a destra, dove c’era Celik. Soffre un po’ il movimento di Leao che però conclude poco o niente, quindi regge».