Roma, Mourinho: «Gol Zaniolo? Agli occhi del potere siamo piccolini...»

L’allenatore della Roma Mourinho ha parlato dopo la partita contro il Genoa

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 0-0 contro il Genoa.

GOL ESPULSIONE ZANIOLO – «Non voglio commentare il gol annullato né il rosso. Preferisco evitare. Potremmo stare qui a parlarne mezzora. Il gioco è cambiato, ora è un altro sport se quello è fallo. Per noi non è la prima volta che accadono queste cose. Agli occhi del potere siamo piccolini».

PARTITA – «Il Genoa è una squadra che lotta disperatamente per i punti salvezza. Per questo gioca una partita brutta, dove è riuscito a portare a casa il suo punto. Ma non è una critica. È difficile giocare contro una squadra che gioca così. Abbiamo fatto tutto il possibile per vincere, penso che meritavamo noi. Complimenti al Genoa».

PANCHINA – «Per la prima volta ho sentito una panchina che poteva darmi una mano per vincere, che poteva farmi cambiare giocatori».