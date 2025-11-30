Roma Napoli, Conte nel post gara: «Venire a Roma e farlo con personalità non era semplice. Sulla mia ‘pausa’ dico questo»

Roma Napoli, il tecnico dei partenopei Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN nel post partita

PAROLE – «In Inghilterra tutti lo fanno di prendersi una settimana e non allenare, quindi le prossime volte lo rifarò. Ho un grande staff e devo dare respiro anche alla mia famiglia, a me stesso e alle persone che stanno a Castel Volturno».

SULLA PARTITA – «Venire a Roma e farlo con personalità non era semplice. Ho chiesto questo ai ragazzi, e loro lo hanno fatto. Viviamo un momento con grandi indisponibilità, che durerà ancora per un po’, spero che ai giocatori che abbiamo adesso non succeda nulla. Abbiamo anche cambiato sistema di gioco perché abbiamo solo due centrocampisti, oltre a Elmas che è un jolly e Vergara, che sicuramente troverà spazio»

SUL TWEET DI DE LAURENTIIS – «Si riferiva a me? (ride, ndr) Sono contento per i ragazzi perché è un momento da elmetto, mantenere questo standard è incredibile ma con questo spirito supereremo tutte le difficoltà. Abbiamo portato a casa 3 vittorie importanti mandando un messaggio a noi stessi: se vogliamo possiamo».

