Roma Napoli, Gasperini nel post partita: «Contatto Rrahmani Koné? Queste entrate di solito sono sempre fischiate ma...»

Roma Napoli, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN nel post partita

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita della partita dell’Olimpico. Ecco le sue parole a DAZN:

GOL NAPOLI NATO DA UN FALLO? – «È già stato detto, questi episodi si possono vedere in tanti modi, non riesco ad essere così netto. Si può fischiare e non fischiare. Queste entrate di solito sono sempre fischiate. Noi ci siamo scoperti male e quindi è partito un contropiede. Non dovevamo concederli questo tipo di occasione. È stato un errore nostro, peccato».

SULLA PARTITA – «Il Napoli ha tirato pochissimo, la partita è stata bloccata, non abbiamo giocato con l’energia giusta, non avevamo la solita velocità, quando la palla gira piano diventa più difficile, soprattutto contro il Napoli. Siamo arrivati un po’ incerottati»

SCONTRI DIRETTI – «Sono state partite diverse, questa sera abbiamo giocato più sottotono, il ritmo sia nostro che loro è stato basso. Noi non avevamo l’energia nervosa giusta. Il campionato è lungo e poi riinizierà un tour de force. Come quando vinci, devi prendere degli insegnamenti e ricominciare»

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

