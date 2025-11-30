Roma Napoli, Manna: «Speriamo sia una bella partita. In mezzo al campo siamo corti. Sulla Roma dico questo»

Roma Napoli, parla il direttore sportivo azzurro Manna: «Speriamo sia una bella partita. In mezzo al campo siamo corti»

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a una sfida di grande prestigio contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Gli azzurri arrivano all’appuntamento con un bilancio recente di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite, un ruolino che ha permesso di consolidare il quarto posto in classifica. La squadra partenopea è subito dietro ai giallorossi e dista pochi punti dal Milan, attuale capolista. Ecco le parole nel pre partita a DAZN del ds Manna:

MERCATO E INSIGNE – «Oggettivamente adesso in mezzo al campo siamo corti. Non mi va però di parlare di mercato perché sminuirebbe il lavoro di Conte. Il lavoro fin ora è stato importante ma siamo attenti, e se ci saranno opportunità le coglieremo. Insigne? In questo momento in avanti in quella posizione siamo coperti. Lorenzo è stato un grande giocatore del Napoli, ma noi non siamo orientati a fare qualcosa in quella posizione»

SULLA ROMA – «L’anno scorso hanno fatto un girone di ritorno incredibile, una cavalcata notevole. La squadra è stata migliorata e ha un allenatore di spessore, che purtroppo stasera non sarà in panchina. Speriamo sarà una bella partita»

