Roma-Napoli streaming gratis: dove vederla in diretta live e in tv

Il posticipo domenicale della 13° giornata di Serie A pone di fronte Roma-Napoli. Sicuramente, tra le partite di oggi, è quella che spicca per fascino e importanza: i capitolini e i partenopei questa sera allo stadio Olimpico si giocano il primo posto in classifica, ora occupato dal Milan di Allegri dopo la vittoria contro la Lazio di ieri.

Il derby del Sud si gioca questa sera alle ore 20.45. Di seguito ecco tutte le informazioni per vedere Roma-Napoli in streaming.

Roma-Napoli streaming: dove vedere la diretta live

Il calendario della Serie A 2025-26 giunge alla 13° giornata con la sfida tra Roma e Napoli. Come per ogni gara del campionato, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: 44,99€ al mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Tra i vari piani, il My Club Pass è fatto su misura per chi vuole vedere solo le partite della propria squadra del cuore.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Le probabili formazioni di Roma-Napoli

Nel gruppo giallorosso l’infortunio di Kone non impedisce al centrocampista di rientrare tra i convocati, nonostante la botta alla caviglia rimediata in Europa League che lo aveva costretto a lasciare il campo zoppicando. Gasperini, per cautela, valuta El Aynaoui come possibile scelta dall’inizio in mezzo al campo. Dybala e Bailey sono nuovamente disponibili: l’argentino è in corsa per una maglia nel reparto offensivo, dove duella con Ferguson, mentre alle loro spalle dovrebbero agire Soulé e Pellegrini. In difesa, Hermoso sembra aver superato i recenti problemi fisici e si candida per un posto da titolare.

Anche gli infortuni in casa Napoli continuano a preoccupare Conte, che dovrebbe riproporre la stessa linea difensiva a tre, con Beukema accanto a Rrahmani e Buongiorno, davanti a Milinkovic-Savic. In mediana agiranno Lobotka e McTominay, complici le indisponibilità di De Bruyne e Anguissa. Le corsie esterne saranno affidate a Di Lorenzo e Olivera, con Spinazzola pronto eventualmente a tornare in panchina dopo il recupero; resta invece fermo ai box Gutierrez per un problema alla caviglia. In attacco, Politano punta a rientrare dal primo minuto dopo alcune esclusioni, mentre Hojlund potrebbe iniziare fuori per lasciare spazio a un tridente più leggero completato da Lang e Neres.

Le probabili formazioni di Roma-Napoli:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné,, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Conte.