Infortuni Napoli, Conte in crisi? Quel giocatore titolare lunedì si opererà. La situazione è chiara
Infortuni Napoli, arriva il comunicato ufficiale su quello che sarà l’intervento nei confronti di Billy Glimour
Gli infortuni Napoli continuano a preoccupare lo staff tecnico e medico del club, con l’ultimo caso che riguarda Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese sarà sottoposto a intervento chirurgico lunedì a Londra, dove sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca, componente dello staff medico azzurro. L’operazione rappresenta un passo importante per la completa guarigione del giocatore e per ridurre al minimo i tempi di recupero.
Il club ha monitorato costantemente le condizioni di Gilmour e, dopo i recenti accertamenti, ha deciso che l’intervento era la soluzione più efficace. Gli infortuni Napoli stanno condizionando le scelte tattiche del tecnico, che deve fare i conti con assenze importanti in mezzo al campo. Il recupero del centrocampista sarà seguito con attenzione, sia a Londra che al ritorno in Italia, per garantire un rientro sicuro e progressivo alla piena forma.
Lo staff medico del Napoli, guidato dal dott. De Luca, ha già affrontato in passato casi simili e punta a coordinare al meglio la riabilitazione di Gilmour. La collaborazione tra il club e i professionisti londinesi sarà fondamentale per monitorare il decorso post-operatorio e per pianificare un programma di recupero personalizzato.
Questo nuovo episodio si inserisce nel quadro degli infortuni Napoli, che continuano a rappresentare una sfida per la squadra, soprattutto in una fase delicata della stagione. L’obiettivo del club è gestire ogni caso con la massima cautela, garantendo al contempo continuità nelle prestazioni e disponibilità dei giocatori nelle prossime partite.
