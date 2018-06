Mercato Roma: Monchi tratta Ziyech dall’Ajax, ma ha in mente anche qualche cessione. Verde, Castan e Sadiq sono i profili da dare via, magari in prestito

La Roma è sulle tracce di Hakim Ziyech. Ha già messo a segno quattro acquisti e il calciomercato non è iniziato, quindi adesso si fermerà un po’ e per Ziyech aspetterà un momento più propizio. Il centrocampista marocchino piace moltissimo sia a Monchi sia a Di Francesco, inoltre ha dato il suo assenso al trasferimento nella Capitale. C’è un piccolo problema: l’Ajax chiede trenta milioni di euro. Per adesso la Roma non ha intenzione di fare grandissimi sforzi, è probabile che per il giocatore attenda luglio.

La Roma deve realizzare plusvalenze da quindici milioni di euro, ecco perché si ferma. Leandro Castan, Umar Sadiq e soprattutto Daniele Verde sono i tre indicati per l’addio. Sadiq piaceva ai Rangers di Gerrard, ma ci sono sirene anche da Belgio e Germania. Sadiq può andare via in prestito, così come Castan, il quale gradirebbe una permanenza in Serie A. Bisogna trovare qualcuno in grado di pagare lo stipendio del brasiliano, ma non dovrebbero esserci problemi. A sorpresa la plusvalenza può essere Verde: tornato dal Verona, piace al Porto. I Dragoes hanno bussato alla porta di Monchi e potrebbero fare sul serio.