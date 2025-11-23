Roma, parla Gasperini: «Espulsione? Se doveva cacciarmi doveva farlo nel primo tempo. Sognare? Per me è giusto farlo ma..»

Roma, parla il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini a Dazn nel post partita della vittoria contro la Cremonese

Roma e Cremonese, entrambe sorprendenti in avvio di stagione, si sono affrontate allo Zini: vittoria giallorossa per 1-3 con reti di Soulè, Ferguson e Wesley, mentre Folino ha segnato per i grigiorossi. Nel post-partita Gasperini a Dazn ha analizzato il risultato e la prestazione della sua squadra.

PAROLE – «Ferguson? Contento per il gol che ha fatto, è stato importante per l’andamento della partita. Abbiamo giocato bene e siamo stati pericolosi, il secondo gol ci serviva. 5 cambi? Io li utilizzo, per il calcio però non mi entusiasma. Il calcio è anche resistenza mentre se cambi mezza squadra la gara diventa meno bella»

ESPULSIONE – «Non ho detto niente nella ripresa. Ho parlato solo per un fallo. Se doveva cacciarmi doveva farlo nel primo tempo, hanno poco da fare vicino alle panchine e lo fanno male. Baldanzi? Mi è piaciuto, abbiamo giocato con qualità. Lui è stato fastidioso e pericoloso anche con caratteristiche atipiche. Murales? Sono contento anche se sembro mago Merlino»

SOGNI – «Per me è giusto farlo. Quando sei in queste posizioni, è giusto sognare. Noi lo stiamo vivendo e finché si può, cerchiamo di allungarlo»

