Roma, Gasperini: «Dybala? Sta veramente bene così come tutta la squadra, il morale è molto alto. Stiamo attraversando un ottimo momento»

Roma, Gasperini non ha dubbi e svela a Sky: «Dybala? Sta veramente bene così come tutta la squadra, il morale è molto alto»

La Roma torna al successo: il tecnico giallorosso Gasperini ha commentato la prestazione dei suoi calciatori in un’intervista a Sky Sport. Le parole:

PAROLE – «Abbiamo avuto difficoltà la prima mezz’ora, sia per merito del Parma che per demerito nostro. Nel secondo tempo abbiamo attaccato a lungo e la partita è diventata più agevole. Tre punti che pesano ma che sono decisamente meritati.»

DYBALA – «Sta veramente bene così come tutta la squadra, il morale è molto alto. Stiamo attraversando un ottimo momento ma sotto l’aspetto tecnico possiamo assolutamente migliorarci. Gol dei difensori? Il fatto di aver spostato Mancini sul centro destra ci ha dato una grande spinta. Anche Hermoso ha una grande propensione offensiva, loro due insieme a Ndicka possono essere ruotati. È una base molto solida della squadra, pian piano stiamo trovando delle risposte anche dall’attacco»

BAILEY E DOVBYK – «eve trovare la condizione, lo abbiamo buttato in campo anche in modo precoce. Ha bisogno di tempo, è stato fermo molto, non ha recuperato bene. Dovbyk continua a crescere di settimana in settimana»

LEGGI ANCHE – Pagelle Roma Parma, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

