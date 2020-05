Roma, Pastore: «Ripresa Serie A, giocare d’estate non è un problema»

La posizione di Javier Pastore, fantasta di proprietà della Roma, sulla possibile ripresa del campionato di Serie A

Ospite ai microfoni di Roma TV, Javier Pastore ha espresso il suo parere sulla possibilità di proseguire il campionato di Serie A.

«Giocare d’estate sarebbe un problema? No. Tutti speriamo che il campionato possa riprendere il prima possibile. Non ci dobbiamo dimenticare che nel calcio non contano solo calciatori e allenatori ma ci sono tante altre persone legate al calcio che hanno bisogno di lavorare. In tre settimane un calciatore di questo livello si può preparare bene. Poi comunque stiamo facendo qualcosa, non è che siamo rimasti completamente fermi».