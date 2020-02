Pau Lopez, portiere della Roma, ha commentato la sconfitta contro l’Atalanta: ecco le parole dell’estremo difensore giallorosso – VIDEO

(dal nostro inviato) – Pau Lopez ha commentato, in zona mista, la sconfitta nella gara contro l’Atalanta. Ecco le sue parole in zona mista.

PAU LOPEZ – «Il calcio è così, a volte si gioca bene e a volte male, ma non credo sia un problema di testa. Credo che abbiamo fatto meglio rispetto alle gare con Sassuolo e Bologna, dobbiamo ripartire. Il mister vuole giocare sempre veloce, così l’avversario non ha tempo di pressare. Champions? Non è finita, mancano tante partite. Vogliamo vincere giovedì in Europa League».