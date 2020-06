Roma Pedro, lo spagnolo si avvicina ai giallorossi. A Trigoria c’è fiducia per l’arrivo dello spagnolo del Chelsea

Pedro rimane l’obiettivo numero uno per i giallorossi. Un parametro zero che potrà fare davvero molto comodo ai capitolini, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il mercato in uscita sarà corposo, ma si lavora anche in entrata. Sarà ovviamente un mercato a parametro zero per far fronte alle perdite, ma l’eventuale arrivo del giocatore ex Chelsea potrebbe far fare ai capitolini un bel salto di qualità.