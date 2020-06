Roma, Pellegrini al centro del mercato ma lui vuole rimanere in giallorosso

La clausola di 30 milioni non blinda Lorenzo Pellegrini alla Roma ma lui vuole rimanere in giallorosso. Il punto

Molti club europei (Psg, Borussia Dortmund) e italiani (Juve ed Inter) sono interessati a Lorenzo Pellegrini. La clausola rescissoria da 30 milioni pagabile in due anni è un assist perfetto per chi vorrebbe aggiudicarsi il centrocampista classe 1997 ma c’è uno scoglio non di poco conto da superare.

Pellegrini, infatti, vuole rimanere alla Roma. Questa la sua volontà, condivisa anche dalla società come testimoniano le parole di Petrachi: «E’ molto legato alla Roma, quindi ho dei dubbi che possa lasciare qualora arrivasse un’offerta». Secondo La Gazzetta dello Sport è quindi molto difficile che Pellegrini possa lasciare la Capitale.

Se il numero 7 rappresenterà il futuro della Roma, però, è chiaro come molti suoi compagni nella prossima stagione non ci saranno. Tra tutti Pastore – che al momento è apprezzato dai Los Angeles Galaxy – e Cetin, corteggiato da Levante e Galatasaray.