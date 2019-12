Roma: Pellegrini e la sua classe nello smarcamento

Pellegrini sta trascinando la Roma. Il centrocampista giallorosso ha movimenti senza palla di altissimo livello

Le strepitose qualità nell’ultimo passaggio non devono mettere sottotraccia le grandi capacità di Pellegrini negli smarcamenti. I suoi movimenti senza palla sono infatti eccezionali. Oltre a saper anche venire incontro per aiutare il progredire della manovra, si fa trovare in modo eccezionale tra le linee, come in occasione del terzo gol.

Inoltre, quando si defila, sa aggredire molto bene la profondità alle spalle del terzino. Un esempio nella slide sopra. La Roma manda Lirola e Milenkovic fuori posizione, Pellegrini si inserisce nel buco creatosi.